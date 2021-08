Dragan Bjelogrlić danas će biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu.

Glumcu Draganu Bjelogrliću, koji je u hotelu u Nišu napao reditelja Predraga Gagu Antonijevića, po nalogu srpskog Osnovnog javnog tužilaštva određeno je zadržavanje do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja, zbog čega će danas biti saslušan.

Bjelogrlić je optužen da je prebio Predraga Antonijevića dok je sjedio u separeu, a snimak prebijanja ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama.

Dragan Bjelogrlić osumnjičen je za krivično djelo nasilničko ponašanje, za koje Krivični zakonik Srbije propisuje kaznu zatvora do tri godine, odnosno od pet godina zatvora, u zavisnosti da li je naneta lakša ili teža tjelesna povreda, pišu domaći mediji.

Na snimku sa bezbjednosnih kamera hotela "Ambasador" vidi se kako Bjelogrlić prilazi stolu za kojim je sjedio Antonijević i udara ga više puta u glavu.

Pogledajte snimak:

Predrag Gaga Antonijević pojavio se u nekoliko emisija u kojima je govorio o incidentu, demantujući da je provocirao Dragana Bjelogrlića i time izazvao sukob.

"Dosta laži se objavljuje. Na primjer, da sam ja njega provocirao, ja pozivam da neko kao svjedok kaže da li smo imali fizički ili verbalni kontakt tog dana. Ja sam njim nisam imao fizički, ni verbalni, ni vizuelni konakt. Ja pozivam svakoga ko kaže da sam ga provocirao da kaže gdje sam ga to provocirao. Fascinantno je do koje mjere pokušava da se opravda njegovo kriminalno ponašanje, neki kažu da sam to zaslužio, volio bih da mi kažu čime, svoj posao radim časno i profesionalno. Postoji potreba nekih ljudi da dezavuišu i omalovaže sve što se tiče patriotskih filmova", istakao je.

"Svi su bili u šoku, ponavljam da su laži da sam provocirao Bjelogrlića, on je prišao i udario me bez ikakvog povoda. Svašta mi je govorio, prijetio mi je i majku psovao i film 'Daru iz Jasenovca' i posle kad su nas razdvojili je svašta govorio. To je sada u rukama pravosudnih organa. Najviše su me povrijedile priče da sam to zaslužio. Ja ne znam koji su Bjelogrlićevi motivi bili", dodao je.

