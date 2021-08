Taksista nije imao meru, a ne znajući da ga snimaju, vožnju je naplatio višetruko skuplje.

Taksista iz Splita oborio je sve moguće rekorde kada je stranom turisti vožnju od hotela do aerodroma naplatio čak 120 evra. Da skandal bude veći, nije ga dovezao čak ni do terminala, već samo do autobuske stanice u blizini. On je prvobitno rekao da će vožnju naplatiti 5 do 6 evra, ali je britanski turista, kada je shvatio nameru taksiste, počeo da snima, te je rekao da smatra da je taksista ilegalan.