Najbliži saradnik šefa te kriminalne organizacije Veljka Belivuka, tada, piše u srpskoj optužnici, preko kriptovanih telefona obavještava ostale članove grupe u Beogradu o završenom poslu u Crnoj Gori.

Tog dana, kako tvrde crnogorski i srpski istražitelji, Belivuk i Miljković u Crnoj Gori ubili su Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, dok je dio iste organizacije u Beogradu likvidirao Lazara Vukićevića.

”Je li brate, ništa mi draže nema nego što smo Lazu odrali, znači brate ja ne mogu da ti opišem... Vidi, odrali smo Lazu, odrali smo Kasapa (Hodžića), odrali smo Zeta (Spahića) i evo ga Kapetan, i njega ćemo da oderemo za koji dan, znači burazeru četvorka danas, ubili smo ih, i to sve ključni”, poruka je Miljkovića proslijeđena preko kriptovane aplikacije Sky.

Nakon toga Miljković im šalje poruku da je “Kasap danas izvadio pištolj” na njih, isto kao i Vukićević na dio te organizovane kriminalne grupe koja ga je namamila u kuću strave u Ritopeku.

”Nego smo mu odmah pucali brate u glavu tri metka i ostao je sa pištoljem u ruci, eto tako smo ga ubili”, objasnio je Miljković.

Nije jasno da li je i Mile Radulović zvani Kapetan ubijen, odnosno da li je taj visokopozicionirani škaljarac svojevoljno prešao u suprotstavljeni kavački klan kome pripadaju Belivuk i ekipa...

Izvjesno je, međutim, da je njegov kriptovani telefon poslužio kao glavno oruđe u mnogim likvidacijama, jer su preko njega mamili mnoge žrtve, između ostalog i Vukićevića u Beogradu...

U krivičnoj prijavi Uprave policije Crne Gore navodi se da je i on bio prisutan tokom ubistva Hodžića i Spahića, ali se u saopštenju za javnost Specijalnog tužilaštva ne navodi dalja njegova sudbina, osim konstatacije - da je odveden na drugu lokaciju...



Bojan Hrvatin, jedan od članova Belivukove grupe koji je dobio status svjedoka saradnika u Srbiji, ispričao je tamošnjim tužiocima za organizovani kriminal da je dio Belivukove ekipe sredinom oktobra prošle godine došao u Crnu Goru da “uhapsi” jednog člana škaljarskog klana čiji nadimak je Kapetan...

Kako se navodi u spisima, on je rekao da su Kapetanovu ulogu Beograđani otkrili koristeći nalog Leon na kriptovanoj Skaj aplikaciji, preko kojeg su izvlačili informacije od Stefana Mandića, osumnjičenog za pokušaj ubistva navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

”U oktobru 2020. godine Veljko Belivuk - Soprano i Marko Miljković - Kratos su pisali sa Stefanom Mandićem, za koga znam da je učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera - koji ima nadimak Born na aplikaciji Skaj, u Ukrajini. Predstavljali su se da su škaljari. Tom prilikom koristili su drugi nalog na Skaju, mislim da se zvao Leon. Tu su Veljko i Marko preko navedenog naloga pravili priču da Leon treba da nađe i riješi lice sa nadimkom Kockica. U navedenim prepiskama znam da su Marko i Velja identifikovali lice sa nadimkom Kapetan na Skaju, koji je bio škaljar i vodio je poslove oko ubistava - finansirao Šarca (Aleksandra) i Lazara Vukićevića da rade protiv Veljka i Marka Miljkovića i svih ostalih koji su sa njima”, piše u izjavi Hrvatina.

Tužiocima je ispričao da su se tada Belivuk, Miljković i Hell (Nebojša Janković) dogovorili da odu u Crnu Goru i preko osobe koja je radila “za škaljare i kavčane, a u stvari je bio samo kavčanin” pronađu Kapetana.

”Ne znam mu ime, a znam da je on pomogao u lociranju Kapetana, za koga znam da je imao bradu, da je bio stariji i video sam mu samo sliku. U Crnoj Gori Veljko, Marko i Hell zajedno sa licem koje je odavalo informacije o škaljarima i bilo na vezi sa Kapetanom, otkriva im štek kuću gdje odlaze da uhapse Kapetana, kako bi preko njega mogli da navuku ostale, prije svega Šarca i Lazara Vukićevića”, ispričao je svjedok saradnik.

Taj svjedok ispričao je da su Belivuk i Miljković telefon preko kog su komunicirali sa Mandićem ostavili Marku Budimiru - Kantoni i Srđanu Laliću - Beriju.

”Ostavljen im je telefonski aparat u kom je bio nalog Leon, kako bi nastavili komunikaciju sa Mandićem, koji je bio na vezi sa Kapetanom. Koliko ja znam, kada su Marko, Veljko i Hell ušli u ‘štek’ kuću u Crnoj Gori, jednog škaljara su ubili, a Kapetana zarobili. Tada su slikali Belivuka da je navodno otet od Kapetanovih ljudi i preko njegovog naloga sa Šarcem, koji se na Skaju zvao Dilindžer i Lazarom Vukićevićem, za kojeg znam da se ranije zvao Sven na Skaju, dogovaraju da odu da riješe, odnosno da ubiju Veljka, i oslovljavali su Velju kao Vepar”, piše u njegovom iskazu.

Svjedok je objasnio i kako su tada navukli obojicu, ali i da je Šarac odustao od dogovora da se nađe sa Kapetanovim ljudima u Beogradu - jer je posumnjao.

Vukićević je otet, mučen i ubijen 14. oktobra 2020. godine.

Prema iskazu svjedoka saradnika, njegova glava tražena je zbog saznanja da je Vukićević navodno vršio opservaciju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Crnogorska Uprava policije podnijela je prekjuče krivičnu prijavu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Nebojše Jankovića i Ratka Živkovića zbog ubistva Hodžića i Spahića, 14. oktobra 2020. godine u Danilovgradu.

U saopštenju SDT-a navodi se da su osumnjičeni Belivuk, Miljković i Janković ubili Hodžića i Spahića, a da im je u tome pomogao Živković tako što je, u cilju realizacije kriminalnog plana, prethodno obezbijedio kuću u koju su namamljeni pa likvidirani.

”A nakon toga stupio u telefonsku komunikaciju sa H.D. koji je određen da bude ubijen od strane kriminalne organizacije, te je koristeći prethodno stečeno povjerenje, tražio oštećenima da dođu u naselje Spuž u opštini Danilovgrad u kuću koju je koristio, a kako bi se vidjeli. Za to vrijeme su osumnjičeni B.V., M.M. i J.N. nelegalnim putem, mimo graničnih prelaza, ušli u Crnu Goru i došli do kuće Ž. R., a sve u cilju realizacije kriminalnog plana ubistva oštećenih S.A. i H.D., pa je 14.10.2020. godine oko 15.00 časova, po dolasku oštećenih u kuću Ž.R., osumnjičeni B.V. odmah lišio života H.D. na način što je pucao iz vatrenog oružja i pogodio ga u predjelu glave nanoseći mu povrede usljed kojih je nastupila smrt”, navode iz Specijalnog tužilaštva.

Objašnjava se da su osumnjičeni Miljković i Janković istovremeno fizički nasrnuli na oštećenog Spahića, kojeg su potom svezali kao i oštećenog Mila Radulovića, zvanog Kapetan koji je takođe bio tu.

”Istog dana S.A. je lišen života. Oštećenog R.M. drugi, zasada NN pripadnici kriminalne organizacije, odveli su na drugu lokaciju”, stoji u tekstu SDT-a.

Piše da je Belivuk potom glasovnom porukom, putem kriptovanog mobilnog telefona, obavijestio druge pripadnike kriminalne organizacije o načinu na koji je izvršio opisano krivično djelo:

”Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao ‘Kasap’, ‘Kratos’ je hvato ‘Zeta’, ‘Hell’ je hvato M., to što je ‘Kasap’ imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne, odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo”.

U srpskoj optužnici protiv Belivukove grupe navodi se da je Miljković u kriptovanim telefonima bio označen kao “Kratos”, a Janković kao “Hell”...

Iako SDT tvrdi da su Hadžić i Spahić ubijeni oko 15 časova, u optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal piše da je Belivukova ekipa već oko 13 časova tog dana koristila telefon Radulovića, pomoću kog su navlačili Vukićevića i Šarca.

U 19.48 od Miloša Budimira dobijaju poruku da je Vukićević imao “prangiju” i krenuo da puca, zbog čega su ga pretukli, nakon čega mu Miljković odgovara “bravo braćo”:

”Šta da ti kažem, bravo, i ovaj danas isto imao prangiju pa smo ga odmah otfikarili”...

U 21.37 sati Belivuk im se javlja sa drugog telefona, objšnjava da ne smije da ih “ima na kripti” jer telefon “nije naš”.

”Samo da vas pozdravim puno braćo, da se zahvalim svima, bez...ne znam kako se izgovara to. Prenesite nam utiske molim vas, znači dajte nam malo da nahranimo ego, umorni smo, prljavi smo, smrdimo, znači haos. Evo braćo još smo u čizmama brate, znači haos, pričajte malo molim vas”, govori im Belivuk.

Nakon što mu Miloš Budimir prepričava kako je Vukićević izvadio pištolj, Belivuk mu odgovara da su imali istu situaciju, ali su blili brži i ponovo im se svima zahvaljuje, dodajući da je “ovo veliki dan za sve”.

”Nema brate za šta hvala, hvala Bogu milome da je sve prošlo kako treba”, odgovara mu Budimir par minuta kasnije.

“Deremo ove glupe Crnogorce”

Belivukova grupa, kako piše u optužnici podignutoj u Srbiji, namamila je Lazara Vukićevića montiranom fotografijom Velje Nevolje, na kojoj je vezan.

Koristeći Kapetanov nalog, njemu se članovi te organizacije poslali fotografiju, adresu na koju treba doći i poruku da dođe da muči Vepra, odnosno Belivuka.

Nakon što su ga oteli, i počeli sa učenjem, pozvali su Belivuka a ovaj je tražio da se čuje sa Vukićevićem...

”E ovde Vepar druže. Gde si Laki, je li bre, kome će grobari da puše ku**eve? Sada ćeš da vidiš kako se puši... Slušaj, znaš da će da te biju toliko, znači da ćeš da moliš da te ubiju, a imaš sreće što mi danas deremo ovde ove glupe Crnogorce, pa ne možemo mi”, govori Miljković, a piše u optužnici.

U jednoj od poruka koje su Belivuk i Miljković slali dijelu klana koji je u Beogradu mučio Vukićevića, poručuju im da će im se javiti kada stignu na sigurnu lokaciju. U transkriptima pominju i Pljevlja...

Policija pretresla kuću u Spužu

Istražitelji su juče obavili pretres kuće u Spužu, u kojoj se, kako sumnjaju istražitelji, ubijeni Hodžić i Spahić.

Televizija Vijesti saznaje da su vještaci danilovgradskog Forenzičkog centra izuzeli tragove koji su sada predmet vještačenja.