Milan Ljepoja (44), član grupe "Pink Panter", ubijen je u kući u Ritopeku, jer je klan Veljka Belivuka sumnjao da je organizovao atentat na vođu kavačkog klana Radoja Zvicera u Kijevu.

Izvor: Kurir

Posle brutalnog zločina Marko Miljković zvani Mesar je poručio: "Sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko. Znaš kolika konjina brate, 100 kila i Sopranove (Skaj nadimak Velje Nevolje) visine, jak kao konj".

Ljepoju je, prema navodima optužnice, Dejan Tešić (39) zvani Fleš, po zanimanju fitnes trener iz Vršca 9. decembra 2020. godine u 18.05 sati odvezao u takozvanu klanicu u Ritopeku, dok je Marko Miljković u poruci, koju je poslao vlasniku ozloglašene kuće Vladetu Draganiću u 21.58 sati napisao:

- Sve gotovo, velikog štetočinu smo skinuli sa vrata. Top smo sve odradili, kao i uvek.

Svedok saradnik Bojan Hrvatin je do detalja opisao kako je tekao transport Pink Pantera do Ritopeka.

- Dejan Tešić je automobilom "pasat" dočekao Ljepoju kod autobuske stanice "Lasta" i uključio se na autoput u smeru ka Nišu, dok smo Nemanja Đurić i ja izazvali lažnu saobraćajku kako bismo onemogućili druga vozila da se uključe za Tešićem. Posle Tešićevog isključenja kod Vrčina uključuje se Miloš Budimir, koji prati vozilo sa Ljepojom kako bi bezbedno stiglo do kuće u Ritopeku - ispričao je Hrvatin i dodao da je posle toga otišao kod Vladimira Dimitrijevića zvanog Šeprtlja u naselje Braće Jerković po radna odela i benzin.

Ispričao je da je kupio i nekoliko jakni koje su nosili optuženi prilikom mučenja i ubistva Ljepoje, kao i hranu po narudžbini Belivuka. Vlade Draganić je sačekao Hrvatina na Smederevskom putu, pa su odeću i hranu prebacili u njegovo vozilo i odvezli se do "klanice" u Ritopeku, gde su ih čekali Veljko Belivuk, Marko Miljković, Marko Budimir, Srđan Lalić i Nebojša Janković.

Belivuk je bio gladan, a znao je da će mučenje potrajati

Veljko Belivuk je pre dolaska u Ritopek u razgovoru sa Miljkovićem, koji je počeo rano ujutru, u 6.25 sati, dao instrukcije:

- Kad Fleš (Tešić) dođe neka trubne, pa će mu Beri (Lalić) otvoriti vrata. Neka magare ne izlazi iz kola dok se kapija ne zatvori jer može neko da naiđe i da vidi šta se dešava.

Miljković: Sve jasno, za pola sata mu prenosim.

Miloš Budimir: Ja sam spreman. Idem da vidim da li sam negativan na koronu, pa idem da čekam na pumpi.

Belivuk: Šeprtlja, brate, ja ću biti zauzet, pa pišite ti i Anakin (Hrvatin). Šeprtlja, brate, objasnićeš mu gde da pokupi kombinezon što si mi uzeo i molim te sipaj mu jedno četiri - pet litara benzina u neki bidončić. A, ti brate Anakine uzmi nam nešto da jedemo. Može iz pekare nema veze, jogurt uzmi. Gladan sam kao ker, a potrajaće ovo danas.

Miljković: Metak je zlatan, šta ćemo da mu radimo. Sve da vidim, s kim je pisao, pa ću organizovati šta ću pisati, da ih zavrtim, kao sa Kaniđom (Zdravko Radojević) što sam radio...

Ljepoju su, kako se navodi u optužnici, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Marko Budimir, Srđan Lalić, Nebojša Janković, Vlade Draganić i Bojan Hrvatin savladali, vezali lisicama i uveli u "klanicu". Tamo su ga tukli, mučili, prinudili ga da im otključa kriptovani telefon kako bi videli sa kim je u kontaktu i iznudili mu informacije koje su ih interesovale. Potom su ga Belivuk, Hrvatin, Lalić i Janković stezanjem kese navučene preko glave i žice oko vrata udavili. Na kraju mu je Belivuk nožem presekao vrat.

Telo su kasapili Belivuk, Marko Budimir, Hrvatin, Draganić i Janković na manje komade, izmasakrirano telo su potom fotografisali i te slike slali kontaktima iz Ljepojinog telefona i međusobno delili. Telo su zatim samleli u industrijskoj mašini za mlevenje mesa, stavili u najlon džakove. Miljković, Lalić, Marko Budimir i Janković su automobilom Draganića odvezli džakove do Dunava i bacilli ih. Draganić i Janković su oprali prostoriju i mašinu za mlevenje hemijskim sredstvima.

- Sekao Velja, iako mu je noga bila povređena. Velja je udarao sekirom, ja sam pomagao dole i nameštao, na primer, kad odstranimo glavu... Glavu sklonimo sa strane, nju smo zadnju radili. Napravim rezove na nozi, a on udari ako nije otpalo odmah. Ako je otpalo bacim "Kantoni" (Marko Budimir), ako nije ja još zasečem... Presečem tu jednu nogu, drugu nogu, jednu ruku, drugu ruku. Prvo smo odvajali šake i stopala, onda je išlo ono iznad ramene, da se napravi da držimo. Kada smo mi to radili, Lalić, Miljković, Draganić i Janković su bili na spratu. Kasnije su došli Draganić i Janković da osposobe mašinu. Samleveno je meso, sve je počišćeno i išla je ista procedura da se reše tela. Odvezli su ga Janković, Draganić, Lalić, Marko Budimir i Miljković. Belivuk i ja smo ostali u kući i čekali da se vrate. Posle nekog vremena se vratio Janković i rekao da ih je ostavio. Onda je nas dvojicu odvezao do mog auta, do "Sunca" na Smederevskom putu, gde smo Veljko i ja seli u kola i odvezli se - rekao je Hrvatin.