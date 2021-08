Teolog Miloš Stojković kaže da je riječ o porodičnoj proslavi, te da ako je neko monah, ne znači da ne može da se raduje, a i pjesma ne vrijeđa bilo koga

On za Kurir kaže da su dvije monahinje, koje su nedavno snimljene kako se vesele pod šatorom, bile na porodičnom veselju (jedne od njih), te da su na to imale pravo i da u i one živa bića.



U javnost je procurio snimak dve monahinje manastira koji se nalazi u Ovčarsko- kablarskoj klisuri kako se vesele ispod šatora uz pjesmu "Koktel ljubavi" Nedeljka Bajića Baje. Monahinje su znale svaku riječ pjesme - o zajedničkoj noći dvije žene i muškarca, što je samo po sebi bilo dovoljno da društvene mreže gore. Stojković u razgovoru za Kurir kaže da je pomenuta proslava porodično veselje jedne od njih.



"Došle su na poziv, nisu pile. I one su živa bića, nije to bauk. Imaju pravo na to. Ako je neko monah, ne znači da ne može da se raduje. Zapjevale su malo, šta ima veze. Nije pjesma koja vrijeđa bilo koga. One nikog nisu uvrijedile, niti su bile pijane, samo su pjevale i radovale se. I neki naši velikodostojnici koje lično poznajem vole da pjevaju, postoje snimci gdje pevaju", naveo je Stojković.