Kon je naveo da trenutna epidemiološka situacija nije dobra, kao i da se očekuje porast broja novozaraženih tokom sledeće nedelje.

Izvor: Printscreen/Prva TV

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Srbije dr Predrag Kon je dodao i da i dalje ne možemo znati kakve će posledice imati povratak turista.

"Ovo jeste talas, možemo da ga nazovemo blagi talas ali porast svakako jeste. Pouzdano se može reći da naredne dve nedelje doći do porasta aktivnosti. Za sve festivale, slavlja dostavljeno je ono što se preporučuje, a to je da budu zaštićeni, da su vakcinisani, da su preležali, testirani i da nose masku sve vreme. Što se tiče festivala imali smo primer Egzita i on je dobro prošao. Otkrili smo i zaražavanja, ali nije došlo do naglog skoka", rekao je Kon za RTS.

Kada je u pitanju treća doza vakcine, ističe da će se ona samo davati onima koji su u supresiji, i onima koji imaju oslabljen imunitet jer su u najvećem riziku kao i da je najbitnije da se te osobe zaštite.

"Jasno je da vakcina ne može dugo da drži, takva je situacija u Izraelu, javlja se i u drugim zemljama.Posebno je bitno i za starije, poznato je da polako gube tu zaštitu. Mi smo za sada odlučili samo za one koji su u ozbiljnom riziku i imaju teške forme bolesti", istakao je Kon.

NA JESEN NOVE MERE?

Kon ističe da će teško biti govora o novim merama i zabranama u smislu zatvaranja u Srbiji.

"Biće sigurno kada dođu četvorocifreni brojevi da ne mogu javna okupljanja da budu kao sada, sada je do 500 ljudi. Sve što je više od 500 traži odobrenje od Kriznog štaba. Dato je uslovno šta sve treba da se obezbedi, da se zaštićeni okupljaju, ali i svedoci smo da se to ne poštuje. Moramo da podignemo svest o tome, ja kao epidemiolog imamo obavezu da insistiram na vakcinisanosti onih koji će ući u kolektive i na zaštićenosti", ističe on i dodaje da sumnja da će virus biti u potpunosti eliminisan.

"Ne liči da će biti eliminisan, na svetskom nivou ne možete jednako obaviti vakcinaciju. Virus mutira i opstaje i tako može da saobiđe imunitet.To ne mogu da tvrdim, ali tako liči. Vakcine koje imamo nisu žive vakcine i od njih se ne može očekivati brzo iskorenjivanje. Delta soj ima veći reprodukcioni broj pominje se da je sada sedam, što je vrlo visoko. Na početku je bio između dva i tri. Međutim, veoma je bitno naglasiti da bi bez vakcine čitav proces mnogo duže trajao kao i da bi bilo mnogo više varijanti koronavirusa", objasnio je dr Kon.