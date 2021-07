Podizanje optužnice protiv Velje Nevolje i Marka Miljkovića očekuje se u petak, a oni navodno strahuju da do tada može još neko iz grupe da otkrije detalje o zločinima koje su činili.

Izvor: PinkTv/Screenshot

Prema nezvaničnim saznanjima, Belivuk najviše strepi od članova grupe koji su direktno učestvovali u zločinima i mučili i ubijali ljude. On strahuje da bi mogli da progovore kako bi pokušali da dobiju manje zatvorske kazne, a navodno je poslednjih dana veoma loše.

"Pokazuje nervozu i zabrinutost. Strahuju od članova koji nisu direktno učestvovali u ubistvima, boje se da će progovoriti", otkriva sagovornik.

U ovom trenutku praktično svaka nova informacija o zločinima i kriminalnim poslovima ovog klana je potvrđivanje još gore presude, ali i otkrivanje širih poslova sa narkoticima u kojima su Belivuk i Miljković bili samo jedan dio velike mreže.

"Neću da robijam zbog psihopate"

Kako navodi izvor, u vrhu beogradskog dijela grupe vlada prava pometnja. S druge strane dio pripadnika klana koji nisu ubijali suparnike, počinju da govore da "neće zbog 'Marka psihopate' (Miljković) da leže više nego što bi mogli dobiju", a mnogi smatraju da bi svjedočenjem o zločinima u kojima nisu učestvovali mogli da smanje svoje kazne.

"Nisam ubio, nosio sam tijelo... Umjesto 40 godina, mogu da dobijem 10", otkriva izvor kako su članovi grupe počeli da razmišljaju, a kako navodi, Velja Nevolja nije očekivao sve ovo.

"On je slijepo vjerovao advokatima koji su ga uvjeravali da nema slučaja, da nema ničeg. Belivuk je bio apsolutno ubijeđen da je bezbjedan. To je sada srušena iluzija i on je u panici. U najboljem slučaju izlazi iz zatvora u kasnim sedamdesetim", kaže izvor.

Uzdao se u "nema tjela, nema djela"

Šest mjeseci otkako su uhapšeni Belivuk i Miljković situacija je mnogo drugačija. Na početku su i Velja Nevolja i Miljković bili sigurni da protiv njih neće biti dokaza ni za jedno ubistvo. Vjerovali su u svoj model ubistava - nema tijela, znači nema ni djela. Prvo su bili veoma opušteni, međutim to sve je veoma kratko trajalo.

Prvi znak da se njihov, kako su vjerovali, "odličan scenario" raspada bilo je pronalaženje snajpera i DNK tragova jedne od žrtvi klana u šteku na stadionu Partizana u Humskoj ulici. I posle toga pokušavali su da se, kako tvrde dobro upućeni izvori, "drže". Međutim, kada su saznali da je tajna prostorija u njihovoj kući strave u Ritopeku otkrivena, Belivuku je pozlilo.

Vođe svirepog kriminalnog klana su vjerovale da istražni organi ovu, posebno izgrađenu i ozidanu sobu, neće pronaći. Međutim, jedan od pripadnika klana postao je svjedok-saradnik i otkrilo je kako se do tajne sobe, ili "mesare" i "klanice", kako su je zvali pripadnici klana, dolazi. U toj prostoriji pronađeni su mnogobrojni tragovi, oružje, mašina za mljevenje mesa, DNK i drugi dokazi.

Optužnica već sjutra

Podsjetimo, tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić saopštio je da će optužnica protiv klana Velje Nevolje i Marka Miljkovića biti podignuta u petak, 30. jula.

Ona je najavio da se istraga vodi protiv 31 okrivljenog i da je nakon početka februara proširena u još pet navrata, protiv istih ili novih lica. Njeni pripadnici se terete za zločinačko udruživanje, pet teških ubistva, trgovnu drogom, trgovinu oružjem i jednu otmicu i jedno silovanje.

U medijima su tokom istrage prikazane brojne fotografije na kojima se vide mučenja žrtava, kao i sakaćenja tijela i tijela brutalno ubijenih muškaraca u kući strave u Ritopeku. Do sada je istraga protiv klana vođenja zbog sumnje da su ubili Milana Ljepoju, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića Piksija, Lazara Vukićevića i Aleksandra Gligorijevića Pukija.