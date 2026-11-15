Porodilja A. T. (25) preminula je 9. novembra tokom carskog reza u KBC "Dragiša Mišović". Uprava bolnice saopštila je da se sumnja na emboliju plodovom vodom i naložila stručni nadzor.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvadesetpetogodišnja trudnica A. T. preminula je 9. novembra u KBC "Dragiša Mišović" , nezvanično se saznaje. Preminula žena iza sebe je ostavila jednu ćerku, dok je tokom porođaja na svet donijela još jednu djevojčicu koja je zbrinuta od strane ljekara i zdrava je.

Iz KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" oglasili su se povodom smrti porodilje, izražavajući najdublje saučešće porodici i navodeći da su poštovali njihovu želju da se najprije obavi čin sahrane.

"Za vrijeme carskog reza, urađenog zbog položaja posteljice (placenta previa), nastupio je iznenadni zastoj srčane radnje. Reanimirana je uz stalno prisustvo najiskusnijih anesteziologa, ginekologa, kardiologa, hematologa i transfuziologa. Nažalost, bez uspjeha. Porodilja je na svijet donijela zdravo dijete, dobrog opšteg stanja", navodi se u saopštenju KBC i dodaje:

"Klinička slika i laboratorijske analize tragičnog događaja upućuju na akutnu emboliju izazvanu plodovom vodom a sledstvenim tokom urušavanja nekoliko vitalnih organskih sistema. Urađena je klinička obdukcija na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu", navode.

Iz Uprave KBC-a navode i da će rezultat obdukcije biti dostavljen porodici preminule porodilje.

"Naložen je unutrašnji stručni nadzor u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC 'Dr Dragiša Mišović-Dedinje'. Još jednom najiskrenije saučešće porodici", zaključuje se u saopštenju.

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(Blic/Mondo)