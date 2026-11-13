U Višem sudu u Beogradu nastavljena je parnica protiv roditelja dječaka koji je počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar" i same škole, po tužbi jedne od ranjenih djevojčica.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/doctor's office/Printscreen

U Višem sudu u Beogradu danas je saslušanjem majke ranjene djevojčice nastavljen šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, Osnovne škole Vladislav Ribnikar.

Ovu tužbu je podnijela ranjena djevojčica protiv Kecmanovića i škole "Vladislav Ribnikar".

Kako saznaje Tanjug, na današnjem suđenju je ispitana majka, dok će na narednom suđenju, koje je zakazano za 20. januar biti saslušani vještaci.

Stranke u postupku su se saglasile da se na suđenju ne ispituju Kecmanović, već da se čitaju njihovi iskazi.

Sudija je na početku ovog postupka odlučila da prihvati predlog punomoćnice tužilje i isključi suđenje za javnost radi zaštite maloljetnice u postupku.

Tužba je podnijeta na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljen strah i bolove usljed naruženosti.

Pored ove, protiv roditelja dječaka podnijeto je ukupno pet tužbi - prvu je podnijelo 27 članova porodice ubijenih, drugu članovi porodice Dukić čije je ćerka tada ubijena, a koji su pored škole tužili i državu, treću i četvrtu su podnijeli ranjeni dječaci, odnosno njihovi roditelji kao zakonski zastupnici i petu ranjena nastavnica istorije.

Viši sud u Beogradu je prvostepeno okončao sve postupke i obavezao Kecmanoviće i školu da plate oštećenima više od 411 miliona dinara.

Apelacioni sud bi trebalo da donese konačne odluke u ovim postupcima.

S druge strane, Viši sud u Beogradu je u junu izrekao drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović u krivičnom postupku.

Vladimir Kecmanović je za krivična djela zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, a Miljana Kecmanović za krivično djelo zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog lica na kaznu zatvora od dvije godine i 11 mjeseci.

Na ovu presudu su izjavljene žalbe o kojima će odlučivati Apelacioni sud u Beogradu.

Dječak K. K, koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je krišom, pošto je "provalio" šifru za sef, uzeo iz sefa 1. maja.

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije.