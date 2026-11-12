Državljanin Azerbejdžana (33) poginuo je u sredu na gradilištu na beogradskom Voždovcu nakon što je pao sa 15 metara visine. Tužilaštvo i policija istražuju okolnosti tragedije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Državljanin Azerbejdžana E. H. (33) nastradao je u srijedu na gradilištu u Medakovićevoj ulici, u beogradskoj opštini Voždovac, nakon što je, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, pao sa visine od oko 15 metara.

Prema prvim informacijama sa terena, nesrećni radnik pao je sa trećeg sprata objekta koji je u fazi izgradnje.

Na mjesto nesreće odmah je upućena ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su pripadnici policije, a istragu o ovoj tragediji preuzelo je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Po nalogu nadležnog tužioca, tijelo stradalog radnika prevezeno je na Institut za sudsku medicinu, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i uzrok smrti.

Dalja istraga utvrdiće da li su na gradilištu bile ispoštovane sve propisane mjere bezbjednosti i zaštite na radu.

(Telegraf/MONDO)