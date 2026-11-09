Maloljetnik (15) uhapšen posle pucnjave u centru Beograda priznao je u tužilaštvu planiranje napada na još jedan lokal i predao telefon sa porukama nalogodavca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Maloljetnik (15) iz Bačkog Jarka, koji je zaustavljen sa alatom i maskom nakon pucnjave na Trgu republike, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u prisustvu majke, gdje je pokazao poruke koje je dobijao od nalogodavca.

Podsjetimo, policija je u subotu, dva sata nakon ponoći, pokrenula akciju "Vihor" nakon što je prijavljena pucnjava ispred jednog ugostiteljskog objekta na Trgu republike. Patrole su na licu mjesta pronašle jednu ispaljenu čauru i dva cijela metka, a povrijeđenih nije bilo.

Zbog incidenta je pojačana kontrola u centru grada, pa su pripadnici Interventne jedinice već oko pola tri ujutru na Obilićevom vencu uočili i zaustavili sumnjivog dječaka.

Kod njega su pronađeni: hirurška maska, rukavice i krstasti ključ za točkove.

Istraga je brzo otkrila pozadinu događaja - dječak je imao namjeru da ošteti drugi lokal, u Pop Lukinoj ulici. Ispostavilo se da oba ugostiteljska objekta drži isti vlasnik, što ukazuje na to da su incidenti povezani.

Pred tužiocem, tinejdžer je priznao šta je planirao i priložio telefon sa prepiskom koja potvrđuje da je instrukcije dobijao od druge osobe.

Inspektori beogradske policije i tužilaštvo intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osobe koja je pucala na Trgu republike, kao i na otkrivanju nalogodavaca koji su angažovali maloljetnika.

(Telegraf/MONDO)