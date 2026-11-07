Finansijski skandal prerastao je u političku krizu nakon što je banka Ueno prestala sa radom, a milioni građana ostali bez pristupa ušteđevini i penzionim fondovima.

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Predsjednik Paragvaja Santijago Penja smijenjen je sa funkcije i stavljen u kućni pritvor nakon propasti banke koja je izazvala krizu zbog koje više od polovine stanovništva zemlje nije moglo da pristupi svojim bankovnim računima, objavio je BBC.

Penja je uhapšen u petak, samo nekoliko minuta nakon što su poslanici, uključujući i one iz njegove stranke, jednoglasno izglasali njegovu smjenu sa funkcije, nakon što je početkom nedjelje propala banka Ueno, povezana sa njegovim privatnim poslovnim interesima.

U četvrtak je ponudio ostavku. Međutim, umjesto da prihvate njegovu ostavku, senatori su pokrenuli postupak opoziva i optužili ga za zloupotrebu položaja, čime je izgubio imunitet koji se obično dodijeljuje bivšim predsjednicima.

Penja, koji je do prošle godine posjedovao udio u kompaniji koja je bila vlasnik banke, negirao je bilo kakvu krivicu.

Optužbe na osnovu kojih je Penja smijenjen sa funkcije uključuju sukob interesa, manipulisanje regulatornim nadzorom, preusmjeravanje penzionih fondova, kao i učešće u institucionalnom prikrivanju slučaja u koje je bila uključena i centralna banka.

AHORA | Crisis en Paraguay: Santiago Peña fue destituido de la Presidencia y quedó detenido https://t.co/F9XBN4Hj5j — TN - Todo Noticias (@todonoticias)November 6, 2026

U subotu bi trebalo da bude saslušan zbog optužbi za zloupotrebu povjerenja, trgovinu uticajem i nezakonito prisvajanje sredstava, izjavila je tužiteljka Silvija Margarita Gonzales Vester.

Penjin potpredsjednik Pedro Alijana položio je zakletvu kao novi privremeni predsjednik i obećao da neće iznevjeriti milione ljudi pogođenih skandalom.

"Građani koji se trenutno nalaze u teškoj situaciji zbog finansijskog sloma biće u potpunosti obeštećeni", izjavio je Alijana, koji će dužnost predsjednika obavljati do 2028. godine.

Dugi redovi ljudi koji su pokušavali da podignu novac iz poslovnica banke Ueno protezali su se ulicama glavnog grada Asunsiona u utorak i srijedu.

Procjenjuje se da tri miliona štediša i dalje ne može da pristupi svojoj ušteđevini i penzionim sredstvima, što je izazvalo ogorčenje javnosti, naročito u glavnom gradu Asunsionu.

Zbog toga su širom zemlje izbili protesti, a hiljade ljudi izašle su u četvrtak na ulice zahtevajući da im novac bude vraćen.

(Mondo)