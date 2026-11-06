Oglasilo se tužilaštvo u Pančevu povodom brutalnog prebijanja maloljetnika ispred Mašinske škole u centru grada.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Policija radi na rasvjetljavanju brutalnog prebijanja maloljetnika (16) ispred Mašinske škole u centru Pančeva. Dječak je zadobio teške tjelesne povrede usljed napada više zasad nepoznatih osoba.

„Obavještava se javnost da je dana 31.10.2026. godine, oko 00.05 časova, u Pančevu, u ulici Prote Mateje Nenadovića, došlo do tuče između više za sada neidentifikovanih lica, prilikom koje je jedno maloljetno lice (rođeno 2010. godine) iz Pančeva zadobilo teške tjelesne povrede. Sve raspoložive policijske ekipe PU Pančevo, nakon izvršenog uviđaja na licu mjesta, angažovane su na rasvjetljavanju krivičnopravnog događaja, te će se nakon preduzimanja svih neophodnih radnji i utvrđivanja svih činjenica, kao i identifikovanja učesnika, oglasiti nadležno javno tužilaštvo i kvalifikovati krivično djelo“, navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.