Avion na letu JU102 od Beograda do Bukurešta bezbjedno je sletio na odredišni aerodrom nakon što je tokom leta nadležnim službama upućena dojava o bombi, saopštila je nacionalna avio-kompanija Er Srbija.

Izvor: Profimedia

Kako se navodi u saopštenju Er Srbije, dojava o bombi upućena je nadležnim službama Aerodroma Bukurešt tokom realizacije leta u četvrtak, 5. novembra 2026. godine.

"Er Srbija obavještava javnost da je avion bezbjedno sletio na odredišni aerodrom", navodi se u saopštenju.

Po slijetanju, postupanje su preuzele nadležne rumunske službe, koje sprovode procedure u skladu sa važećim bezbjednosnim protokolima.

Dojave o bombama širom Evrope

Podsjetimo, danas je zabilježeno više dojava o bombama u avionima širom Evrope, zbog čega je nekoliko letova preusmjereno ili je bilo pod posebnim bezbjednosnim nadzorom.

Među njima su bili letovi iz Dablina i Helsinkija za Rim, dok su češke vlasti saopštile da su četiri aviona koja su letjela ka Pragu dobila prijetnje u vezi sa postavljanjem improvizovanih eksplozivnih naprava. Češka policija ocijenila je da je relevantnost prijetnje niska, ali je najavila pirotehničke provjere svih aviona nakon slijetanja.