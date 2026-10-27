Protiv doktorke iz Zagreba podignuta je optužnica jer je pacijentkinji pogrešno dijagnostikovala rak, zbog čega su ženi greškom odstranjeni želudac i drugi organi iako je tumor bio dobroćudan.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Opštinsko krivično državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv doktorke patologa iz KBC-a "Sestre milosrdnice" zbog sumnje na nesavjesno liječenje.

Kako se navodi, ona je pacijentkinji pogrešno dijagnostikovala karcinom želuca, zbog čega je žena 2023. godine podvrgnuta radikalnoj operaciji u kojoj su joj odstranjeni želudac i još nekoliko organa. Naknadnim analizama utvrđeno je da je tumor zapravo bio dobroćudan i da uklanjanje organa nije bilo potrebno.

Tužilaštvo tereti doktorku da nije sprovela sve neophodne analize pre zahvata, dok se ona brani tvrdnjom da je na vrijeme upozoravala na potrebu za dodatnim proverama i konsultacijama.

Doktorka i dalje radi u bolnici

Iz KBC-a "Sestre milosrdnice" potvrđeno je da je optužena patološkinja i dalje njihova zaposlena, kao i da sarađuju sa istražnim organima.

"Svjesni smo ozbiljnosti situacije i osjetljivosti ovog slučaja. Izražavamo iskreno žaljenje zbog svega što je pacijentkinja preživjela i posljedica sa kojima se bori. Razumijemo njenu potrebu da se utvrde sve činjenice, ali s obzirom na to da su krivični i građanski postupak u toku, kao i zbog zaštite povjerljivih medicinskih podataka, ne možemo komentarisati detalje niti prejudicirati ishod", saopštili su iz ove ustanove, javljaju hrvatski mediji.

Oglasila se ljekarska komora

Predsjednik Hrvatske ljekarske komore Krešimir Luetić izjavio je u Saboru da Komori nije stigla nikakva prijava u vezi sa ovim događajem.

"Nemamo zvanične informacije, sve smo saznali iz medija. Bezbjednost pacijenta mora biti apsolutni prioritet u zdravstvu", naglasio je Luetić, dodajući da se ljekarske greške mogu procesuirati kako na redovnim sudovima, tako i pred Časnim sudom Ljekarske komore, gdje postoji praksa trajnog ili privremenog oduzimanja licenci.

"Čeka se nalaz inspekcije"

Ministarka zdravlja Irena Hrstić poručila je da ne želi da donosi sud prije okončanja zvaničnih procedura, navodeći da će stručni dio i postupanje u bolnici ispitati zdravstvena inspekcija i nadležna komisija Ljekarske komore.