Nakon što su uvažene žalbe na prvostepenu presudu kojom su optuženi dobili po godinu dana zatvora, Viši sud u Nišu moraće iznova da utvrđuje okolnosti pod kojima je mladić iz Aleksinca tragično izgubio život na rođendanskom slavlju.

Izvor: privatna arhiva, TV Happy/jutarnji program/screenshot

Ognjenu P. (23) ponovo će se suditi za nanošenje povreda dvadesetpetogodišnjem Aleksinčaninu Aleksi Stojmenoviću (25) tokom tuče na rođendanskoj proslavi 16. maja 2021. godine.

"Apelacioni sud je ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio Višem sudu na ponovno odlučivanje", saopštila je danas Tamara Savić potrparol Apelacionog suda u NIšu.

Ognjen P. bio je osuđen 29. decembra prošle godine pred Višim sudom u Nišu na godinu dana zatvora zbog smrti Alekse Stojmenovića, a na istu kaznu osuđen je i Zoran T., zbog optužbe da je učestvovao u tuči.

Više javno tužilaštvo tražilo je za Ognjena P. najmanje devet, a za Trajkovića minimalno godinu dana zatvora.

Ognjen P. je optužen da je, tokom tuče zadao smrtonosni udarac Aleksi, pa se teretio za tešku tjelesnu povredu sa smrtnim ishodom za šta je propisana kazna zatvora od dvije do 12 godina.

Izvor: Instagram/Screenshot/_alexaa_33

Kako je navelo Više javno tužilaštvo, tokom tuče koja je izbila na proslavi 18. rođendana na terasi ugostiteljskog objekta u Aleksincu, nakon gurkanja Ognjen je snažno zamahnuo desnom rukom ka lijevoj gornjoj strani tijela pokojnog Alekse i udario ga u lijevu stranu vrata usled čega je došlo do rascjepa lijeve vertebralne pršljenske arterije, pa je mladić od posledica povrede preminuo u niškom UKC.

Branilac Ognjena P., advokat Saša Knežević istakao je da nema dokaza da je Ognjen kriv te da se optužnica zasniva na pogrešnom tumačenju manjkavog video-zapisa, od strane neovlašćene institucije u ovom slučaju Zavoda za sudsku medicinu.

Viši sud u Nišu smatrao je da Ognjena P, kao i Zoran T. treba goniti samo za učešće u tuči jer se na video snimku incidenta ne vidi udarac koji je izazvao smrt Stojmenovića, a da su i mišljenja vještaka o uzročno posledičnoj vezi udarca i smrtonosnog ishoda bila suprotstavljena.

Na prvostepenu presudu izjavljene su žalbe koje je Apelacioni sud usvojio pa će Viši sud opet odlučivati o krivici optuženih. Treći optuženi u ovom slučaju MIloš Stanković zaključio je sporazum o priznanju krivičnog djela i dobio novčanu kaznu.

(Kurir/Mondo)