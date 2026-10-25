U sarajvskom naselju Vratnik juče je došlo do incidenta kada je Adis Prljača nožem izbo Enesa Karića.

Izvor: MUP Kantona Sarajevo

Kako nezvanično saznaje Avaz, Karić se nalazi u bolnici gdje mu se doktori bore za život.

Prema informacijama, riječ je o muškarcu koji je samo dan ranije demolirao automobile braće Enesa i Emira Karića.

Naime, u petak 23. oktobra u naselju Vratnik, u ulici Višegradska kapija dogodio se incident kada je muškarac dvojici svojih komšija polupao automobile bejzbol palicom.

Adis Prljača bio je priveden, nakon čega je prema saznanjima Avaza pušten na slobodu.

On je načinio materijalnu štetu na vozilima.

Kako saznaju, Prljača je uhapšen ponovo juče poslijepodne, radi ubistva u pokušaju. Prema “Avazovim” informacijama, Prljača je Enesa izbo u predjelu leđa nožem.

(Mondo)