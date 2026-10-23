Provalnici su upali u kuću starice, zaključali je u kupatilo i odnijeli 130.000 eura, zlato, ali i njenog psa. Policija sumnja da su imali dojavu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija intenzivno traga za drskim provalnicima koji su sinoć iz jedne porodične kuće odnijeli ogromnu sumu novca i dragocjenosti.

Nesrećna starica na sreću nije povrijeđena, ali je doživjela pravu dramu u sopstvenom domu.

Sinoć se u Beogradu odigrala dramatična pljačka koja je alarmirala policiju. Prema saznanjima iz istrage, nepoznati počinioci provalili su u kuću starije žene, pri čemu su ušli i izašli kroz prozor, pa odnijeli ušteđevinu od čak 130.000 eura, kao i znatnu količinu zlatnog nakita.

Da je riječ o dobro organizovanoj i hladnokrvnoj akciji pokazuje i činjenica da su lopovi tokom premetačine nesrećnu ženu zaključali u kupatilo kako bi je onemogućili da pozove pomoć ili ih spriječi u namjeri.

Pljačka detaljno planirana?

Prema prvim nezvaničnim informacijama, operativci sumnjaju da je pljačka bila "tipovana" - odnosno da su provalnici unaprijed imali precizna saznanja da se u kući nalazi velika količina novca u gotovini i skupocjenosti.

"Način na koji su ušli, brzina kojom su djelovali i činjenica da su tačno znali gde se novac nalazi ukazuju na to da su lopovi imali dojavu i da su duže vrijeme pratili kretanje vlasnice", navodi izvor blizak istrazi.

Ukrali i ljubimca da ne bi podigao uzbunu?

Najčudniji i najteži detalj ove drske pljačke jeste nestanak kućnog ljubimca. Starica je tokom uviđaja inspektorima ispričala da joj je iz kuće nestao i pas.

Kako se radi o psu male rase koji fizički nije mogao samostalno da iskoči kroz prozor, sumnja se da su ga provalnici namjerno ponijeli sa sobom, bilo da bi spriječili lajanje dok su bježali, ili da se nesrećna životinja ne bi vratila u kuću.

Policija je obavila detaljan uviđaj na licu mjesta, uzeti su otisci i tragovi, a u toku je i pregled snimaka sa zaštitnih kamera iz okolnih ulica i sa susjednih objekata kako bi se što prije ušlo u trag drskim razbojnicima.

Starica, i pored pretrpljenog velikog šoka i stresne situacije, na sreću nije pretrpjela fizičke povrede.

(Telegraf/MONDO)