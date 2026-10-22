U Subotici uhapšen M. C. zbog sumnje da je muškarca držao u ropskom položaju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici stali su na put višemesečnoj torturi i jezivom iskorišćavanju.

Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina ljudima, policija je uhapsila M. C. (56) iz okoline Subotice, koji je pedesettrogodišnjeg muškarca držao u potpunom ropskom položaju.

Kako se sumnja, uhapšeni M. C. je duži vremenski period bezobzirno koristio teške životne prilike i bezizlaznu situaciju u kojoj se žrtva nalazila. Nesrećnog muškarca je pod prisilom terao na teške fizičke radove, ne dajući mu ni dinara novčane nadoknade.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Subotici, po čijem je nalogu osumnjičenom najprije određeno zadržavanje do 48 časova.

Nakon saslušanja u tužilaštvu, rešavajući po predlogu tužioca, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Subotici odredio je M. C. pritvor do 30 dana kako ne bi uticao na svjedoke ili ponovio djelo.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti.

(Telegraf/MONDO)