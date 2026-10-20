Slavica Božović, sestra Đorđa Božovića Giške, poznate figure beogradskog podzemlja, preminula je. Godinama je u javnosti čuvala sjećanje na njegov život i tragičnu pogibiju.

Izvor: YouTube/ Goli Zivot TV Happy/printscreen

Slavica Božović, sestra Đorđa Božovića Giške koji je obilježio beogradsko podzemlje osamdesetih i devedesetih godina, preminula je, a vijest o njenoj smrti saopštena je na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih". Uz obavještenje je ostavljena i kratka poruka: "Sad mi javiše da je preminula Slavica Božović, Giškina sestra. Neka počiva u miru. Vječna joj slava."

Tačan uzrok smrti, kao i detalji o vremenu i mjestu sahrane, još uvijek nisu poznati javnosti.

Slavica je decenijama čuvala sjećanje na svog brata, često govoreći u medijima o njegovom životu, odnosima u kriminalnom miljeu i okolnostima Giškine pogibije. Javno je svjedočila o ogromnoj tugi sa kojom se porodica suočila, redovno se prisjećajući njihovog poslednjeg susreta. Veliku pažnju izazvale su njene izjave tokom 2017. godine, kada su nakon 26 godina Giškini posmrtni ostaci ekshumirani i prenijeti iz Beograda u Crnu Goru, gdje je sahranjen u porodičnoj grobnici u selu Bezjovo u Kučima.