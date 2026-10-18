U Beogradu je ukrajinski državljanin napao dijete, a prolaznik je odmah alarmirao policiju koja je brzo reagovala.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ukrajinski državljanin V. V. (27) sinoć je u Knez Mihailovoj ulici napao dijete.

Do incidenta je došlo nešto posle 20 sati, a jedan od slučajnih prolaznika pozvao je policiju i zadržao V. V. do dolaska policijskih službenika.

Kada je policija došla na lice mjesta, djeteta nije bilo, te im je rečeno da su ga roditelji odveli, a V. V. je priveden u policijsku stanicu. On je odbio alkotestiranje, te je sanitetom Hitne pomoći prevezen na Vojnomedicinsku akademiju.

(Telegraf/MONDO)