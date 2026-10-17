Hrvatski ratni veteran (57) nepravosnažno je osuđen na 15 godina zatvora zbog polnog zlostavljanja i iskorišćavanja desetoro djece za pornografiju, kojima se na internetu predstavljao kao tinejdžer.

Izvor: Emica Elvedji / Pixel Media / Profimedia

Nezaposleni hrvatski veteran i otac maloljetnog djeteta, 57-godišnjak, nepravosnažno je osuđen na 15 godina zatvora zbog polnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece za pornografiju. Optužnicom se teretio za ukupno 18 krivičnih dela počinjenih na štetu desetoro djece, a sve žrtve bile su mlađe od 15 godina.

Sa djecom je kontaktirao isključivo preko interneta, uglavnom putem Snapchata, a u jednom slučaju i WhatsAppa. Predstavljao im se kao njihov vršnjak, odnosno kao 16-godišnjak, uspostavljao sa njima odnos poverenja, a zatim ih nagovarao i prisiljavao da mu šalju seksualno eksplicitne fotografije i snimke.

Fizičkog kontakta sa žrtvama nije bilo

Prema presudi, krivična djela počinio je između maja 2024. i kraja 2025. godine. Za pojedinačna krivična djela sud mu je izrekao kazne od šest mjeseci do pet godina zatvora, a potom ih objedinio u jedinstvenu kaznu od 15 godina.

Sud je u obrazloženju naveo da se visina pojedinačnih kazni razlikovala u zavisnosti od intenziteta njegovog postupanja prema pojedinim žrtvama. U nekim slučajevima djeca nisu udovoljila njegovim zahtevima, dok je u drugima koristio prijetnje i ucene kako bi ih prisilio da ga poslušaju.

Lažno se predstavljao kao tinejdžer

Tokom postupka utvrđeno je da se 57-godišnjak deci predstavljao kao 16-godišnjak te je pritom koristio njihove lične probleme i ranjivost kako bi stekao njihovo povjerenje.

Nekima je govorio da je zaljubljen u njih i obećavao da će jednog dana živeti zajedno. Kada bi odbila njegove zahtjeve, pojedinu djecu je vrijeđao, a drugima pretio objavljivanjem intimnih fotografija i privatne komunikacije.

Prijetio je, između ostalog, da će fotografije poslati njihovim prijateljima i roditeljima ili ih objaviti u njihovoj školi. Zbog takvih prijetnji pojedine žrtve su se uplašile i pristale na ono što je od njih tražio. To su bile fotografije na kojima su bila gola, kao i snimci seksualnog sadržaja. U pojedinim slučajevima tražio je da tokom video-poziva izvode seksualne radnje pred kamerom. Nekima je slao i fotografije sopstvenog polnog organa, a od pojedinih žrtava tražio je da preko video-poziva gledaju njega.

U nekim video-pozivima učestvovalo je i više osoba, pa je sadržaj koji je tražio od djece mogao biti dostupan i drugima.

Prijetio objavljivanjem fotografija

Posebno je agresivan bio prema djeci koja su pokušala da prekinu kontakt. Jedna žrtva ga je blokirala na Snapchatu, nakon čega je pokušavao ponovo da pristupi njenom profilu čak i nakon promijene lozinke. Pratio je i njeno kretanje te kontrolisao s kim komunicira na internetu.

Prijetio joj je da će objaviti njene nage fotografije ako ga ne posluša.

Kod drugih žrtava koristio je sličan obrazac - najprije bi uspostavio povjerenje i emocionalnu povezanost, a zatim bi nakon dobijanja intimnog sadržaja počeo sa pritiscima, vrijeđanjem ili prijetnjama.

Razotkrila ga jedna od žrtava

Slučaj je otkriven nakon što je jedna od žrtava odlučila da ispriča roditeljima šta se dešava. U slučaj se tada uključila policija, a istraga je dovela do 57-godišnjaka. Pretresom njegovog mobilnog telefona pronađena je velika količina dokaznog materijala, uključujući poruke, fotografije i video-snimke. Digitalni tragovi pronađeni su i na uređajima žrtava. Ti dokazi, zajedno sa sprovedenim vještačenjima i njegovim priznanjem, bili su temelj osuđujuće presude.

Priznao krivicu i pokajao se

Javnost je tokom suđenja bila isključena radi zaštite maloletnih žrtava. Iz istog razloga ne objavljuje se ni identitet osuđenog muškarca. Na suđenju je priznao krivicu, izrazio kajanje i rekao da je svjestan težine onoga što je učinio. Sud je utvrdio da je u vrijeme počinjenja krivičnih djela bio uračunljiv.

Riječ je o 57-godišnjem nezaposlenom veteranu Domovinskog rata, ocu maloljetnog djeteta, koji ranije nije bio krivično osuđivan. Tokom postupka utvrđeno je i da povremeno ima problema sa alkoholom i tabletama, ali to nije dovelo u pitanje njegovu uračunljivost u vrijeme počinjenja djela.

Sud mu izrekao i poseban nadzor

Uz jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora, sud mu je izrekao i zabranu korišćenja interneta u trajanju od dvije godine. Određen mu je i zaštitni nadzor u trajanju od pet godina koji počinje nakon što u cjelosti odsluži kaznu zatvora. Ako presuda postane pravosnažna i svih 15 godina provede u zatvoru bez ranijeg otpusta, nakon izlaska će još pet godina biti pod nadzorom.

Produžen mu je i istražni pritvor, u kojem se nalazi od hapšenja krajem prošle godine. Sud ga je oslobodio plaćanja troškova krivičnog postupka jer nema prihoda.

Sutkinja uputila poruku roditeljima

Sutkinja je u obrazloženju presude upozorila da ovakva situacija može zadesiti svako dijete koje koristi društvene mreže. Posebno je upozorila na Snapchat i uverenje djece da sadržaj koji tamo pošalju automatski nestaje. Fotografije i snimci, upozorila je, mogu se sačuvati, dalje deliti, ali i menjati uz pomoć vještačke inteligencije.

Pozvala je i nadležne organe da razmotre strožu zakonsku regulaciju pristupa maloletnika društvenim mrežama kako bi ih se bolje zaštitilo od seksualnog iskorišćavanja i drugih krivičnih djela na internetu.

(Index/MONDO)