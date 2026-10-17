Njemački državljanin vozio "BMW" sa ruskom zastavom na haubi u Hrvatskoj i dobio kaznu od 700 evra.

Izvor: Instagram/vova_gebel

Hrvatska policija je u četvrtak 15. oktobra oko 11.30 časova zaustavila državljanina Njemačke (45) koji je na auto-putu A3 vozio sa ruskom zastavom na haubi, piše hrvatski "Indeks". On je zaustavljen i zbog drugih "neprimjerenih obilježja" kako je saopštila policija koja mu je napisala kaznu u visini od 700 eura.

Isti automobil je prethodno viđen na području Slavonskog broda. I tada je, takođe, imao rusku zastavu na haubi.

Na zadnjim staklima automobila marke "BMW" nemačkog državljanina primjećene su i naljepnice NATO pakta. Kod suvozača

Policijska uprava brodsko-posavska je potvrdila da je protiv nemačkog državljanina pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira. Dobio je kaznu u visini od 700 eura koju je odmah platio na lice mjesta.

"Dana 15. oktobra, oko 11.30 časova, na auto-putu A3 u blizini Slavonskog Broda kontrolisan je putnički automobil kojim je upravljao 45-godišnji njemački državljanin. Na automobilu je, na vidljivom mjestu, istakao simbol u obliku nalepnice zastave strane države, kao i crtež neprimerenog sadržaja, čime je narušio javni red i mir, odnosno uvredio osećanja građana", saopštila je policija.