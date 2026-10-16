Tijelo mladića starog oko 20 godina pronađeno je juče u tunelu za smeće jedne zgrade u centru Beograda.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Kako saznaju mediji, policija ispituje sve detalje njegove smrti, a prema prvim, nezvaničnim informacijama, on je pre smrti bio na jednoj proslavi u stanu koji je bio iznajmljen kao stan na dan.

Prema informacijama do kojih je došao "Blic", policija i tužilaštvo ispituju sve okolnosti smrti mladića čije je tijelo nađeno u tunelu za smeće, nakon što su stanari imali problem sa odvodom smeća. Navodno, tijelo je pronašao radnik koji je prvo primetio ljudsku ruku, a potom i ostatak tijela koje je bilo zaglavljeno u tunelu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo je odmah poslato na Institut za sudsku medicinu, a policijski službenici objavili su uviđaj na licu mjesta.

- Prve informacije ukazuju da na tijelu nije bilo tragova nasilja, te i da je muškarac najvjerovatnije preminuo od posledica predoziranja. Pa ipak, ovo će sve potvrditi toksikološka analiza - kaže izvor "Blica".

Informacije do kojih smo došli ukazuju i da je muškarac kobnog dana bio na proslavi u iznajmljenom stanu.

- Još se ne zna kako je završio u tunelu za đubre, da li je upao u njega ili ga je neko bacio. To će sve biti predmet istrage - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

(Blic/MONDO)