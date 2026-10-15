Bivši osječki policajac Marko Smažil nepravosnažno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva 21-godišnje studentkinje Mihaele Berak, koju je usmrtio hicem iz službenog pištolja u svom stanu. Ovu presudu danas je izrekao Županijski sud u ponovljenom postupku.

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Smažil je u martu 2025. godine bio nepravosnažno osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki krivični sud u februaru ove godine ukinuo presudu i naložio novo suđenje zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Viši sud je tada ocijenio da prvostepeni sud nije dovoljno vrednovao odbranu i dokaze koje je ona predložila, u poređenju sa dokazima tužilaštva.

Smrtonosni hitac i mijenjanje iskaza

Prema optužnici, Smažil je 20. septembra 2023. godine oko 22 časa u namjeri da ubije Mihaelu, s kojom je bio u vezi, ispalio hitac u njenu glavu iz službenog pištolja "HS-9". Metak joj je nanio teške povrede, uključujući oštećenje glavne vratne arterije, zbog čega je nesrećna djevojka preminula na licu mjesta. Prema danas pročitanoj presudi, sud je utvrdio da je Smažil bio svjestan da se u pištolju nalazi metak i da je cijev usmjerena prema Mihaelinoj glavi kada je povukao obarač.

Nakon ubistva, osuđeni je prvo tvrdio da se djevojka sama ubila. Tu verziju priče ispričao je njenom ocu, operaterima u Centru 112 i svojim nadređenima u policiji. Tek nakon hapšenja priznao je da je on ispalio hitac, pravdajući se da nije imao namjeru da je ubije.

Policija ga je prvobitno prijavila za teško krivično djelo protiv opšte sigurnosti, tretirajući slučaj kao posljedicu neopreznog rukovanja oružjem. Međutim, Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku je nakon ispitivanja i detaljne analize dokaza odbacilo tu teoriju i optužilo ga za ubistvo s umišljajem. Tužilaštvo je njegovu odbranu ocijenilo nelogičnom, neuvjerljivom i suprotnom prikupljenim dokazima.

Odbijena teorija o slučajnom opaljenju

Na početku ponovljenog suđenja u martu ove godine, Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za krivično djelo koje mu se stavlja na teret. U svojoj odbrani tvrdio je da je djevojci na njen zahtjev pokazivao pištolj, a kada mu ga je u strahu vratila, pokušao je da provjeri da li je oružje prazno. Prema njegovoj verziji, pištolj je tada slučajno opalio.

Dok je odbrana insistirala na nehatu, tužilaštvo je tvrdilo da je Smažil ubio djevojku namjerno i iz ljubomore. Sud ni u ponovljenom postupku nije prihvatio navode o nehatu i ponovo ga je proglasio krivim za ubistvo.

Za razliku od prvog suđenja koje je bilo potpuno zatvoreno za javnost, sudsko vijeće je ovog puta odbilo taj prijedlog tužilaštva. Javnost je bila isključena samo tokom čitanja iskaza svjedoka koji su se odnosili na lični, porodični i intimni život ubijene djevojke.

Za krivično djelo ubistva propisana je kazna od pet do 20 godina zatvora. Današnja presuda nije pravosnažna i na nju je moguće uložiti žalbu.

(Mondo/Index)