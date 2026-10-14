Tijelo šesnaestogodišnjeg dečaka iz Laktaša, čiji je nestanak juče prijavila porodica, pronađeno je jutros u okolini tog grada. Policija i nadležno tužilaštvo intenzivno istražuju uzrok tragedije.

Izvor: youtube/printscreen/Mondo BiH

Maloljetnik (16) iz Laktaša jutros je pronađen mrtav u okolini tog grada, saznaje banjalučka ATV.

Prema nezvaničnim informacijama radi se o dječaku koji se juče udaljio od kuće, te je porodica za njim pokrenula potragu. Alarmirali su policiju i nestanak prijavili u PU Banjaluka. Nažalost tokom potrage jutros je pronađeno dječakovo tijelo.

Na licu mjesta u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Okolnosti i uzrok smrti dječaka se istražuju, piše Tačno.