Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije raspisalo je međunarodnu potjernicu za Ivom Mihajlovom (23), optuženom za izazivanje teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom.
Skoplje je hitno pozvalo bugarskog ambasadora Željazka Radukova na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova nakon što je Iva Mihajlova (23), optužena za izazivanje teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, napustila Sjevernu Makedoniju i prebegla u Sofiju.
Istovremeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije raspisalo je centralnu i međunarodnu potjernicu za Mihailovom (23) iz Kočana, na zahtev Osnovnog suda u Kočanima, prenijeli su makedonski mediji.
- Ambasadoru je prenijeto da način na koji je Iva Mihajlova dočekana u Sofiji, uključujući najave o njenom prijemu na visokom nivou, predstavlja provokaciju, podriva napore za izgradnju povjerenja i suprotan je zalaganjima za razvoj dobrosusedskih odnosa - navodi se u saopštenju i dodaje:
- Istovremeno, naglašeno je da takvo postupanje predstavlja direktno miješanje u pravni sistem naše države i šalje ozbiljno pogrešnu poruku u pogledu poštovanja sudskih postupaka i načela jednakosti pred zakonom. Nacionalna pripadnost ili posjedovanje drugog državljanstva ne smeju da služe kao osnov za zaštitu od odgovornosti pred nadležnim institucijama.
- Na sastanku je istaknuto da od Republike Bugarske, kao članice Evropske unije, očekujemo postupanje u skladu sa osnovnim evropskim načelima poštovanjem sudskih postupaka, institucionalnom saradnjom i vladavinom prava - saopštili su iz Ministarstva spoljnih poslova.
На Ива Михаилова ѝ биле одземени двата пасоша и од Македонија не излегла легално https://t.co/0GaIBlSIRB via @Нетпрес— NetPress Macedonia (@NetPress_MK)October 12, 2026
Ambasadoru je prenijeto da će Ministarstvo spoljnih poslova i spoljne trgovine preduzeti odgovarajuće korake kako bi obavijestilo međunarodne institucije, posebno institucije Evropske unije i Savjeta Evrope.
Na sastanku je još jednom naglašena posvećenost Skoplja razvoju dobrosusedskih odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, povjerenju i evropskim načelima, pri čemu istu posvećenost i odgovornost očekujemo i od bugarske strane.
Optužena za teško krivično djelo
Podsjećamo, Iva Mihailova iz Kočana optužena je za teško krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, zbog saobraćajne nesreće koju je izazvala u oktobru prošle godine, a u kojoj je jedna osoba poginula.
Tužilaštvo tvrdi da je vozila nedozvoljenom brzinom i prešla u suprotnu saobraćajnu traku, dok je odbrana osporavala optužnicu i nalaz vještačenja. Njoj su oduzeta oba pasoša, ali se na volšeban način preko noći obrela u Bugarskoj.
To je izazvalo ogorčenost javnosti i institucija u Sjevernoj Makedoniji. Zahtjeva se odgovornost nadležnih i objašnjenje kako je ona uspjela da legalno izađe iz zemlje, kada su joj oduzeta oba pasoša. Iva Mihailova ima makedonsko i bugarsko državljanstvo.
(Telegraf/MONDO)