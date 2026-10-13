Hrvatski borbeni avion "rafal" presreo je danas malteški putnički avion "boing" koji je letio iz Grčke prema NJemačkoj, nakon što je njegov transponder emitovao kod 7.500, međunarodni signal za otmicu aviona.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Zbog moguće bezbjednosne prijetnje, NATO je naredio hitno presretanje, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Hrvatske.

Hrvatski "rafal" presreo je putnički avion u 11.02 časova iznad Korenice, pilot ga je vizualno identifikovao i uspostavio radijsku vezu sa posadom.

U saopštenju se navodi da je malteški "boing" ušao u slovenački vazdušni prostor u 11.20 časova, čime je završeno njegovo praćenje iznad Hrvatske.

Malteški avion je u 12.16 časova bezbjedno sletio u Nirnberg, gdje je zbog bezbjednosne uzbune privremeno obustavljen vazdušni saobraćaj.

NJemačka policija potvrdila je da pilot nakon aktiviranja koda nije bio dostupan putem radio-veze.

Jedna od mogućnosti koju istražioci provjeravaju je kvar radijske opreme u pilotskoj kabini, prenose hrvatski mediji.