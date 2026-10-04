U Bosni i Hercegovini jutros u 7 časova otvorena su biračka mesta na Opštim izborima, na kojima pravo glasa ima oko 3,4 miliona birača, a ovogodišnje glasanje donosi i velike novine – biometrijsku identifikaciju, skeniranje listića i promenjen način označavanja glasova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Biračka mjesta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH otvorena su jutros u 7.00 časova u okviru Opštih izbora u Bosni i Hercegovini, prenosi RTRS.

Pravo glasa ima oko 3,4 miliona birača u BiH, dok je za glasanje izvan zemlje registrovano još 48.000 birača.

Građani biraju predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, članove Predsjedništva BiH, poslanike Narodne skupštine Republike Srpske, Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kao i poslanike kantonalnih skupština.

Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 overenih kandidata.

Za srpskog člana Predsjedništva BiH kandidati su Željka Cvijanović, Marinko Božović i Nebojša Vukanović.

Za hrvatskog člana Predsjedništva kandidovali su se Darijana Filipović, Slaven Kovačević i Zdenko Lučić, dok su kandidati za bošnjačkog člana Predsedništva Bakir Izetbegović, Denis Bećirović, Semir Efendić i Fahrudin Radončić.

Za predsjednika Republike Srpske kandidati su Savo Minić i Branko Blanuša.

Ovogodišnji izbori biće najskuplji u postdejtonskoj istoriji BiH i koštaće više od 136 miliona konvertibilnih maraka. Prvi put koriste se biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića.

Kako se glasa

Birači preko zvanične stranice Centralne izborne komisije BiH mogu da provere na kom biračkom mjestu glasaju, kao i političke stranke, koalicije i kandidate koji učestvuju na izborima, prenosi Srpskainfo.

Građani Republike Srpske mogu da glasaju samo za srpskog člana Predsjedništva BiH, a na glasačkom listiću ponuđena su imena troje kandidata.

Kada je riječ o izboru predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, birač može da glasa samo za jednog kandidata. Kandidat koji dobije najveći broj glasova postaje predsednik Republike Srpske, dok mesta potpredsjednika pripadaju kandidatima iz druga dva konstitutivna naroda koji dobiju najviše glasova među kandidatima iz tih naroda.

Kod glasanja za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, na glasačkom listiću nalaze se nazivi političkih subjekata, odnosno stranaka i koalicija, kao i redni brojevi kandidata, dok njihova imena nisu navedena na samom listiću.

Birač mora da glasa za politički subjekt kako bi listić bio važeći, a može da označi i najviše tri kandidata sa izabrane liste, prenosi Srpskainfo.