Napad dva dobermana u samom centru Boljevaca uznemirio je mještane koji tvrde da su i ranije upozoravali na opasne pse. Sedamnaestogodišnja djevojčica zadobila je brojne ujede i na liječenju je.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U beogradskom naselju Boljevci dogodio se težak incident kada su psi napali i izujedali sedamnaestogodišnju djevojčicu.

Kako mediji saznaju sa lica mjesta, napad se odigrao u samom centru mjesta, u Ulici Mira, gde je nesrećna djevojka zadobila višestruke ujedne rane neposredno ispred dvorišta.

Prema navodima očevidaca, nju su napala dva psa rase doberman.

Zabrinute komšije ističu da je riječ o urbanom dijelu naselja u kojem se svakodnevno kreće mnogo djece, kao i da su se mještani i ranije žalili na vlasnika upozoravajući nadležne da su njegovi psi nebezbjedni.

Povrijeđenoj djevojci odmah je ukazana neophodna medicinska pomoć, a kako saznaju mediji, ona na sreću nema povrede opasne po život.

Kako smo ranije pisali, ima ujede po stomaku, rukama, kukovima i nogama.

Očekuje se izlazak nadležnih službi na teren kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja i preduzele adekvatne mjere protiv vlasnika životinja.

(Telegraf/MONDO)