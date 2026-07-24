Uhapšen muškarac koji je varao ljude u Novom Sadu - serijom prevara nelegalno je kriminalna grupa stekla blizu pola miliona eura.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Večeras je u Novom Sadu uhapšen muškarac D.A. (46), saznaje "Telegraf". Akciju su izveli pripadnici Odeljenja kriminalističke policije (OKP) u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom

On se sumnjiči da je u prethodna dva mjeseca učestvovao u seriji prevara u kojima je od građana ukradeno skoro pola miliona eura. Riječ je o kriminalnoj grupi kojoj je pripadao D.A.

Žrtve su pozivali i saopštavali im da je neko njihov navodno doživeo saobraćajnu nesrećeu, tvrdili su da im je novac potreban za hitne operacije koristeći strah i manipulaciju nad žrtvama prevare. Osumnjičeni D.A. je čak igrao ulogu "kurira" koji je išao na kućne adrese i preuzimao gotovinu koja je navodno namijenjena liječenju.

Kod njega je u stanu pronađeno i zaplenjeno oko 28.000 eura. Sumnja se da ovaj novac potiče iz navedenih krivičnih djela.