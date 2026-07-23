U rijci Kolubari kod Valjeva pronađeno je tijelo muškarca, a nadležni utvrđuju identitet stradalog, kao i okolnosti tragedije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U mjestu Beloševac kod Valjeva juče se dogodila tragedija, kada je u reci Kolubari pronađeno tijelo muškarca.

Kako se saznaje, nadležnim službama juče je oko 13 časova dojavljeno da je u vodi uočena osoba za koju se sumnja da se utopila. Spasilačke ekipe su na mjesto nesreće stigle ubrzo nakon dojave gdje su potvrdile strašne sumnje. Na teren su odmah upućena četiri vatrogasca-spasioca.

Akcija izvačenja tijela iz reke čekala je dolazak mrtvozornika i nadležnih organa kako bi se obavio uviđaj i utvrdile sve okolnosti ove nesreće, kao i identitet stradale osobe.

(Telegraf/MONDO)