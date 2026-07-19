U noćnom klubu u Poenkareovoj ulici, u blizini Pančevačkog mosta, rano jutros došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac N. M. (37).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U noćnom klubu u Beogradu, nadomak Pančevačkog mosta, u Poenkarovoj ulici, noćas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac N. M. (37) koji je upucan u nogu.

Riječ je o prostrelnoj rani. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, od metka mu je zglob na nozi pukao. Do pucnjave je došlo nešto prije 5 jutros, a Hitna je ranjenog muškarca odmah prevezla u Urgentni centar.

(Kurir/Mondo)