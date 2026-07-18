Više javno tužilaštvo u Pančevu oglasilo se povodom eksplozije u Starčevu. U ovoj stravičnoj tragediji poginuli su D. P. i A. F, dok je P. V. teško povrijeđen. Naložena su dalja vještačenja.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Više javno tužilaštvo u Pančevu postupa povodom događaja od dana 17.7.2026. godine, u kojem je u večernjim časovima u kući u Starčevu, u ul. Proletnja, aktivirano eksplozivno sredstvo.

U navedenom događaju je nastupila smrt lica D.P. (rođen 1995. godine) iz Banatskog Brestovca, dok su A.F. (rođen 1986. godine) i P.V. (rođen 1991. godine), obojica iz Starčeva, zadobili teške tjelesne povrede i zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi, pri čemu je dana 18.7.2026. godine nastupila i smrt lica A.F.

Tužilaštvo je u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu obavilo uviđaj, naložilo potrebna vještačenja i preduzima druge radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.