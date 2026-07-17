Dvije avionske bombe iz Drugog svetskog rata pronađene su na obali Dunava, oko tri kilometra sjeverno od Batine. Zbog opasnosti koju predstavljaju, nadležne službe će ih uništiti na mjestu pronalaska uz primjenu svih bezbjednosnih mjera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata pronađene su na obali Dunava, oko tri kilometra sjeverno od Batine, saopštila je Policijska uprava osječko-baranjska.

Bombe su otkrivene na 1430. rečnom kilometru Dunava, a zbog opasnosti koju predstavljaju biće uništene danas tokom prijepodneva na mjestu pronalaska.

Uništavanje će sprovesti službenici Regionalne protiveksplozivne jedinice Osijek uz primjenu svih propisanih bezbjednosnih mjera. Mjesto pronalaska obezbjeđuju policijski službenici Stanice granične policije Bijeli Manastir.