Petnaestogodišnjak je, kako se nezvanično saznaje, bio sa vršnjacima kada je grupa za sada nepoznatih lica nasrnula na njih, a istraga će utvrditi sve okolnosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Petnaestogodišnjak koji je sinoć pretučen u parku kod Medicinske škole u Novom Sadu, kako se nezvanično saznaje, nalazio se u društvu vršnjaka kada je oko 23 časa naišla grupa, za sada nepoznatih lica, sa drvenim palicama.

Kada su ih vidjeli, tinejdžeri su, navodno, počeli da bježe, ali se jedan od njih spotakao i pao i, kako kažu žitelji ovog djela Novog Sada, njega su napadači počeli da udaraju. Ubrzo je, dodaju, došla policija i ljekarska ekipa koja je ukazala pomoć povrijeđenom.

Sve okolnisti ovog događaja utvrdiće istraga.

Ljekarska ekipa novosadske Hitne pomoći intervenisala je po prvom prioritetu poslije navedene tuče.

"Dječak (15) je zadobio visestruke kontuzione povrede i posekotine po tijelu, najviše po glavi. Nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen je na dječju hirurgiju" saopštio je portparol novosadske Hitne pomoći dr Zoran Krulj.

(Dnevnik.rs/MONDO)