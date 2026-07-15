Djevojka povrijeđena u Vršcu nakon tuče sa ženom i polivanja kiselinom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Vršcu se danas dogodila tuča dvije žene nakon čega je jedna žena polila drugu kisjelinom. Prema nezvaničnim saznanjima "Blica", tuča se dogodila u ulici u kojoj žive obije žene, motiv sukoba zasad nije poznat, a lake tjelesne povrede je zadobila djevojka (20).

"Dvije komšinice su se posvađale nakon čega je jedna od njih otišla kući po kiselinu za toalet i polila drugu. Kada je polivena žena pokušala da se odbrani, ova je nasrnula na nju motkom", kaže izvor pomenutog lista.

Djevojka koja je polivena kisjelinom je zadobila lake tjelesne povrede. Osumnjičenu je odmah privela policija i utvrđeno je da je ona dugogodišnji duševni bolesnik zbog čega je prevezena u psihijatrijsku bolnicu.

Protiv nje biće podnijeta krivična prijava za nanošenje lakih tjelesnih povreda. Tužilaštvo će odlučiti da li će se protiv nje pokrenuti postupak ili će se izreći mjere obaveznog liječenja.