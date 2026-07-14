Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je pripadnik SBPOK-a D. G. (58), osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pred Posebnim odaljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je pripadnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS D. G. (58) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo Zloupotreba službenog položaja.

Osumnjičeni je na saslušanju iznio svoju odbranu. U istom predmetu, krivičnom prijavom obuhvaćeno je lice za kojim se traga, a kojem se na teret stavlja krivično djelo Prinuda.

Postoje osnovi sumnje da je D. G., dok je bio u društvu sa licem za kojim se traga, oštećenom pokazao svoju službenu značku, iako nije bio na dužnosti, pa je svojim službenim vozilom vozio oštećenog i lice za kojim se traga, ne bi li na taj način izvršili pritisak na oštećenog da isplati dug koji ima prema trećem licu, nakon čega je oštećeni predao dio novca.

Nakon pronalaska i saslušanja traženog lica, te ocjene prikupljenih dokaza, tužilaštvo će donijeti odluku o daljem postupanju o kojoj će blagovremeno obavijestiti javnost.