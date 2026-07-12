U parku kod Vukovog spomenika u Beogradu sinoć je teško povrijeđena djevojka (20) koja je i dalje u kritičnom stanju.

Izvor: Kurir

Djevojka T. P. (20) teško je povrijeđena sinoć nešto poslije 21 čas u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu, nakon što ju je nožem napao mladić sa kojim je prethodno bila u jednom kafiću u blizini.

Prema prvim informacijama, na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povrijeđena djevojka hitno je prevezena u Urgentni centar, gdje je smještena na reanimaciju. Kako nezvanično saznajemo, zadobila je teške tjelesne povrede, ubodena je u vrat i grudi, a ljekari se bore za njen život.

Prema riječima izvora upoznatog sa slučajem, dramatičnom napadu prethodila je svađa.

"Momak i djevojka bili su u jednom kafiću preko puta Vukovog spomenika. Među njima je u jednom momentu izbila svađa, nakon čega su zajedno izašli napolje. Međutim, sukob se tu nije završio, već je postao još ozbiljniji. U jednom trenutku mladić je izvadio nož i djevojku izbo po vratu i grudnom košu. Hitna pomoć i policija stigle su veoma brzo, dok je osumnjičeni pobjegao niz Ruzveltovu ulicu. Ipak, nakon kraće potrage, policija ga je ubrzo locirala i uhapsila", kaže izvor Kurira.

Prema dosadašnjim informacijama, djevojka je zadobila dva uboda u tijelo i jedan u vrat. Njeno zdravstveno stanje je teško, a okolnosti koje su dovele do napada biće utvrđene daljom istragom.

"Djevojka se i dalje nalazi u kritičnom stanju, životno je ugrožena, a ljekari neprestano prate njeno stanje", kaže izvor.

Građani koji su se u tom trenutku zatekli u blizini parka kod Vukovog spomenika kažu da su bili potreseni prizorima kojima su prisustvovali.

"Čula sam šta se desilo i nemam riječi. Strašno je da se ovakve stvari događaju usred grada, među toliko ljudi. Međutim, dobro je i to što je sve ovo prekriveno kamerama, sve su sigurno snimile", rekla je jedna Beograđanka dan nakon užasa.

Jedan očevidac, inače taksista koji je sinoć bio na stajalištu u blizini Vukovog spomenika, kaže da je situacija u prvi mah djelovala potpuno nejasno.

"Bilo je baš dramatično. Mi parkiramo taksi vozila u blizini i odjednom smo vidjeli da se stvara velika gužva. U prvi mah nismo znali šta se događa, stigla je policija, a ubrzo i Hitna pomoć. Tek poslije nekoliko minuta smo čuli da je djevojka izbodena. Iskreno, svi smo ostali u šoku", rekao je taksista koji se zatekao u blizini mjesta napada.

Dodaje da je čitavo područje vrlo brzo bilo blokirano.

"Za nekoliko minuta bilo je puno policijskih vozila i Interventne. Vidjelo se da je situacija ozbiljna. Scena je bila kao iz filma", kaže on.

Ekipa Kurira razgovarala je i sa zaposlenima u kafiću koji se nalazi u blizini mjesta događaja. Oni navode da nemaju saznanja o samom incidentu.

"Ne znamo ništa o tome što se dogodilo, jer se incident nije desio u lokalu, već napolju. Policija je radila svoj posao", kratko je rekao jedan od zaposlenih.

Opkolili ga

Inače, napadač je ubrzo uhapšen dok je pokušavao da pobjegne, a drugi očevidac ispričao je kako je izgledalo hapšenje osumnjičenog svega nekoliko trenutaka nakon napada.

"Bili smo u blizini kada je uhapšen muškarac koji je izbo djevojku. Sve se odigralo svega nekoliko metara od mjesta gdje je ona napadnuta. Pokušao je da pobjegne, ali su ga pripadnici Interventne jedinice brzo opkolili. U Ruzveltovoj ulici bila su parkirana četiri policijska džipa, a još nekoliko vozila nalazilo se kod Vukovog spomenika. Sve se odigralo za veoma kratko vrijeme", ispričao je očevidac.

Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja, dok će više detalja o motivu napada biti poznato nakon završetka istrage.

(Kurir/MONDO)