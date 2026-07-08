Viši sud u Čačku potvrdio je prvostepenu presudu kojom je jedan Čačanin uslovno osuđen zbog ugrožavanja sigurnosti. Odluka je postala pravosnažna nakon što je odbijena žalba odbrane.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Viši sud u Čačku odbio je žalbu odbrane i potvrdio presudu Osnovnog suda kojom je Čačanin I.S. pravosnažno osuđen zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. Njemu je izrečena uslovna kazna od četiri mjeseca zatvora, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od četiri godine ne počini novo krivično djelo.

"Naime, incident se dogodio 28. aprila 2024. godine oko tri sata iza ponoći, kada je I.S., komšijama upućivao ozbiljne prijetnje. U sudskom dokumentu se navodi da je vikao: 'Pobiću vas sve' uz niz teških uvreda koje sud pominje u obrazloženju. Posebno uznemirujući dio presude odnosi se na prijetnje koje su, prema navodima suda, bile usmjerene i ka djetetu oštećenih. U obrazloženju se navodi da je okrivljeni prijetio da će dijete 'prebiti' i da će ga 'izvesti iz škole', zbog čega su oštećeni izjavili da su osjetili ozbiljan strah za svoju bezbijednost i bezbijednost porodice", navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.

Sud je takođe naveo i da ovo nije bio izolovan komšijski sukob. U obrazloženju se pominje da su se odnosi između okrivljenog i oštećenih postojali i ranije, a oštećeni su okrivljenog prijavljivali čak preko 30 puta, nekada i zbog sitnica.

Sud je odbacio tvrdnje odbrane da se radilo samo o komšijskim nesuglasicama i zaključio da su prijetnje bile ozbiljne i podobne da izazovu strah kod oštećenih.

Pored uslovne kazne, I.S. je izrečena mjera zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenima u trajanju od dvije godine. On ne smije da im priđe na manje od 50 metara, niti da sa njima uspostavlja bilo kakav kontakt. Presudom je obavezan i da plati 6.000 dinara paušala, dok su oštećeni za imovinsko-pravni zahtjev upućeni na parnicu.