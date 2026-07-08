Uhapšen policajac u Kragujevcu zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Kragujevcu je uhapšen policajac S.D, koji je zaposlen u Policijskoj upravi u Kragujevcu, u Odsjeku za registraciju vozila i vozačke dozvole zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Sumnja se, kako piše "Blic", krivično djelo izvršio u ime V.M. iz Beograda za kojim je raspisana potraga od 27. novembra 2024. godine.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su S.D., zaposlenog u Policijskoj upravi u Kragujevu, u Odsjeku za registraciju vozila i vozačke dozvole zbog sumnje da je izvršio krivično djelo - zloupotreba službenog položaja. Sumnja se da je krivično djelo izvršio i u ime V.M. iz Beograda za kojim je raspisana potraga od 27.novembra 2024. godine. Navodno, S.D. je podneo i u sistem MUP-a obradio zahtjev za izdavanje putne isprave tako što je unio podatke A.Š. iz Kragujevca uz umetnutu fotografiju V.M. čime mu je omogućio nesmetano dobijanje putne isprave", navodi se u saopštenju.