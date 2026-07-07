Hrvatski specijalci opkolili kuću kod Zagreba zbog sumnje da je muškarac unutra zabarikidiran.

Izvor: Profimedia

Večeras je policija opkolila kuću u Donjem Dragonošcu blizu Zagreba u Hrvatskoj zbog sumnje da se unutra nalazi muškarac koji bi mogao da naudi sebi, prenosi "Jutarnji list". Ulica u ovom mestu bila je prepuna naoružanih specijalaca.

Svjedoci kažu da su se čuli čak i pucnji. Nisu vidjeli ko je na koga pucao.

"Oko 17.30 časova su se čula dva pucnja, nismo vidjeli da li je pucala policija ili ne. Ne znamo zbog čega se odvijala drama, ali trajalo je.

Sa posla sam se vraćao oko 14 časova i vidio da je zatvorena ulica u koju treba da uđem. Policija mi je rekla da moram da je zaobiđem, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uletio sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što pre sklonim, pokušavali su da dođu do čovjeka unutra", ispričao je očevidac drame.