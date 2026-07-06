Petorica razbojnika, predstavljajući se kao policajci, upala su u porodičnu kuću u Novom Bečeju, gdje su uz prijetnje pištoljima i pred šestoro djece odnijeli oko 200.000 eura i kilogram zlata namijenjenih za kupovinu nove kuće.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Lažni policajci su prilikom pljačke ukućanima, među kojima je bilo i šestoro djece, prijetili da će pucati ukoliko im ne budu otkrili gdje je novac koji je Štefan S. pripremio za kupovinu nove kuće.

Filmska pljačka dogodila se 25. juna u večernjim časovima u širem centru Novog Bečeja, a čitav prepad trajao je samo dvanaest minuta, prije nego što su razbojnici pobjegli sa cijelom ušteđevinom porodice.

25. juna razbojnici su u večernjim satima razvalili komarnik i uskočili u prizemlje kuće.

"Oni su kroz otvoren prozor, uz povike: "Policija! Lezi dole!", ušli u dnevnu sobu i odmah savladali dva Štefanova sina, stara trideset i dvadeset devet godina, a onda i dvije žene, od kojih jedna ima 75 godina. U tom trenutku u kući je bilo i šestoro djece, od kojih najstarije ima 11, a najmlađe samo šest godina. Razbojnici su sve koji su se zatekli u kući, u dnevnom boravku, natjerali da legnu na pod, a onda je jedan od razbojnika uperio pištolj u glavu djetetu i rekao ocu tog maloljetnika da mu kaže gdje je novac", naveo je sagovornik iz istrage.

Kako je objasnio izvor, nesrećni čovjek je, plašeći se da bi razbojnici mogli da mu ubiju dijete, odmah ispričao gdje je sklonjen novac.

"Dva lažna policajca ostala su da čuvaju ukućane, a tri su se popela na sprat i izvršila premetačinu. Dok su na spratu lopovi pretraživali stvari, jedan od ukućana je podigao glavu i pokušao da vidi šta se dešava. Tada ga je razbojnik udario pištoljem u glavu i zaprijetio mu da to više ne radi jer će sledeći put pucati. Čim su razbojnici pronašli novac i nakit, strčali su sa sprata kuće i zajedno sa dva stražara dali se u bijeg", naveo je on.

Inače, u trenutku kada su lažni policajci provaljivali u kuću, jedan od sinova je telefonom pričao sa svojim ocem Štefanom S., koji se nalazio u Njemačkoj.

"Otac je čuo povike "Policija!" i vrisku djece. Odmah je prekinuo vezu i pozvao svog brata koji živi u Novom Bečeju i ispričao mu šta je čuo. Rekao mu je da ovaj odmah pozove policiju i krene do njegove kuće i vidi šta se tamo dešava", objašnjava izvor i dodaje:

"Brat Štefana S. je pozvao policiju i odmah sa suprugom krenuo da vidi šta se događa. U trenutku kada je stigao i ušao u dvorište, lažni policajci su izašli iz kuće i njega i njegovu suprugu uz povike "Policija, lezi dole!" primorali da legnu na zemlju. Zatim su im oteli mobilne telefone i bacili ih. Potom su istrčali iz dvorišta i dvadesetak metara dalje ušli u sivi "audi A4", na kojem su bile bečke tablice, pa su se dali u bjekstvo.

Zapalili auto

Samo dva minuta nakon što su lažni policajci pobjegli, stigli su pravi pripadnici MUP koji su odmah počeli da pojačano kontrolišu sva vozila, ali su razbojnici ipak uspjeli da pobjegnu. Okrivljeni su tokom bjekstva skinuli austrijske registarske tablice i na periferiji Zrenjanina polili benzinom auto i zapalili ga.

U kući opljačkane porodice policija je obavila uviđaj i intezivno radi na identifikaciji i hapšenju lažnih policajaca.

Porodica u strahu

"Plašim se. Posle ovoga ne vjerujem više nikome. Ovo što se dogodilo ne bih poželio ni najvećem dušmaninu. Željeli smo da kupimo još jednu kuću. Trideset i nešto godina žena i ja radimo u Njemačkoj. Štedjeli smo. Nismo nikome ni pričali da želimo da kupimo još jednu nekretninu. Ali neko je saznao i eto šta se desilo. Nadam se da će policija uhapsiti pljačkaše", rekao je Štefan.

Kad policija smije da upadne u kuću

Policija ima pravo da bez naloga uđe u stan ili kuću u slučaju da se u tom trenutku događa neki zločin. Takođe, prilikom privođenja, policija ima pravo da pretrese osobu ako sumnja da ona kod sebe ima oružje ili nedozvoljene supstance. S druge strane, u Pravilniku o policijskim ovlašćenjima definisano je da, ako policija nema nalog, osoba nije u obavezi da je pusti u svoj privatan posjed.

(Informer/Mondo)