Bačen Molotovljev koktel na splav u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom noći utorka na srijedu 1. jula bačen je Molotovljev koktel na poznati splav u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu, saznaje "Telegraf". Molotovljev koktel je bačen oko četiri sata iza ponoći.

Prema prvim informacijama pomenutog portala, nepoznata osoba je razbila staklo na splavu i ubacila Molotovljev koktel u lokal. Požar je momentalno izbio.

Na splavu je pričinjena manja materijalna šteta. Izgorjeli su dio inventara i šank.

Policija je obavila uviđaj. Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.