Opljačkano nekoliko lokala u tržnom centru "Piramida" na Novom Beogradu.

Izvor: Instagram/nbgd.vesti

Opljačkano je nekoliko lokala tokom prethodne noći u tržnom centru "Piramida" na Novom Beogradu. Snimak nepoznatih mladića koji se sumnjiče za pljačku objavila je "Instagram" stranica "NBGD.Vesti".

Pričinjena je, kako se navodi u objavi, materijalna šteta u nekoliko lokala. Uviđaj je obavljen i uzeti su snimci sa sigurnosnih kamera.

Kako se vidi na snimku, oba osumnjičena nosila su dužu odjeću i pokrili su lica. Jedan je nosio kačket, a drugi je imao kapuljač na glavi kako bi se što bolje sakrili od sigurnosnih kamera.

Zasad nije poznata visina pričinjene materijalne štete, kao ni identitet osumnjičenih. Istraga je u toku.