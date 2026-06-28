Prevezene su u bolnicu u Nišu četiri osobe zbog požara u zgradi.

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U Ulici Maksima Gorkog u Nišu izbio je danas požar u stanu na 11. spratu i prema saznanjima "Blica", četiri osobe su prevezene u Univerzitetski klinički centar. Sumnja se da je uzrok požara plinska boca koja je navodno eksplodirala, ali ta informacija još uvijek nije zvanično potvrđena.

Požar je zahvatio i stan iznad, na 12. spratu. Požar je lokalizovan i u toku je dogašivanje.

"Osjetila sam miris dima oko 19.15, izašla sam na terasu i vidjela buktinju u stanu na 11. spratu zgrade nedaleko od moje. Odmah sam pozvala vatrogasce koji su već imali dojavu i krenuli na intervenciju", rekla je za pomenuti list komšinica iz zgrade.

Na licu mjesta i dalje se nalazi veliki broj policije, Hitne pomoći i vatrogasci. Istraga je u toku.