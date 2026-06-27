Požar u selu Sedlari kod Trebinja približio se na svega 150 metara od kuća, ali vatrogasci poručuju da je situacija za sada pod kontrolom.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vatra se u selu Sedlari kod Trebinja približila na oko 150 metara od kuća, ali je situacija pod kontrolom, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković i pozvao mještane da se uključe u zaštitu svojih domaćinstava.

Kašiković je naveo da se jedan krak požara širi ka selu Grmljani, dok je dio iznad Sedlara stabilizovan i objekti u selu su uspješno odbranjeni.

"Na području sela Poljice stanje je za sada stabilno. Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, zajedno sa članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica i brojnim dobrovoljcima koji daju ogroman doprinos, i dalje su na terenu i ulažu maksimalne napore u gašenju požara", rekao je Kašiković.

On je apelovao na sve mještane koji imaju kuće u selima Grmljani, Sedlari i Poljice da se, u skladu sa svojim mogućnostima, uključe i pomognu u gašenju požara i zaštiti svojih domaćinstava.

"Zajedničkim djelovanjem možemo sačuvati ljude i imovinu", poručio je Kašiković, prenosi Klix.ba.