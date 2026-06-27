Muškarac (28) utopio se sinoć u jezeru Jarun u Zagrebu nakon što je oko 22 časa ušao u vodu i više nije izronio.

Izvor: U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Zagrebačka policija saopštila je da se sinoć oko 22 časa na Jarunu u Zagrebu utopio muškarac, prenio je Jutarnji.

"U petak, 26. juna, oko 22:20 časova, na području Trešnjevke, u jezeru Jarun, tokom kupanja utopio se 28-godišnji muškarac. Uviđajem je utvrđeno da je 28-godišnjak oko 15 časova došao na jezero zajedno sa poznanicima, 29-godišnjim muškarcem i 26-godišnjom djevojkom", navodi se u saopštenju policije.

Dalje se navodi da je muškarac oko 22 časa ušao u jezero, a nakon kratkog vremena više nije izronio.

"Poznanici i građani primijetili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali Hitnu pomoć, ali je muškarac preminuo. Na tijelu nisu uočene povrede koje bi upućivale na to da je smrt nastupila kao posledica krivičnog djela. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu", saopštila je policija.