Dvije eksplozivne naprave bačene su danas na jedan klub i jedan splav u Smederevu, prema nezvaničnim informacijama. U incidentu nije bilo povrijeđenih, a policija je na licu mjesta i obavlja uviđaj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvije eksplozivne naprave bačene su danas u dva ugostiteljska objekta u Smederevu, nezvanično saznaje "Blic".

Prema prvim nezvaničnim informacijama, bombe su bačene na jedan klub i splav koji se nalaze u Smederevu.

Kako nezvanično navode, u incidentu nema povrijeđenih.

Na terenu je policija i uviđaj je u toku.

(Blic/Mondo)