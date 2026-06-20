Prava drama odigrala se danas popodne u akva-parku u Jakovu, kada je četvorogodišnje dijete izvučeno iz vode bez znakova disanja.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Prema dostupnim informacijama, dijete je bilo u kritičnom stanju, a brzom reakcijom spasilaca, pripadnika obezbeđenja i ljekara koji se u tom trenutku zatekao među posetiocima bazena odmah je započeta reanimacija.

Nakon višeminutne borbe za život, dijete je pokazalo znakove oporavka, a prisutni su uspeli da ga povrate iz stanja bez svijesti i disanja.

Za sada nisu poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, niti u kakvom se zdravstvenom stanju dijete trenutno nalazi. Očekuje se više informacija nakon zvaničnog saopštenja nadležnih službi.

Brza i prisebna reakcija spasilaca, obezbeđenja i ljekara bila je presudna da se izbjegne tragedija.

(Kurir/Mondo)